Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район

У ніч проти вівторка російські окупанти обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У мирні міста та села прилетіли близько 50 ворожих снарядів. Минулося без загиблих і поранених", - написав Резніченко у телеграм-каналі вранці у вівторок.

У результаті у Нікополі пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські будівлі, газопроводи та лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів було "перебито лінію електропередачі, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 сімей з кількох селищ і сіл залишилися без води. Енергетики вже приступили до роботи".

У Марганецькій громаді пошкодження отримали приватні будинки та газопровід.