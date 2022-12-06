Події

07:26 06.12.2022

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів Донецької області

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Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів Донецької області

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки  та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

Ворог випустив по території України 70 ракет типу Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П і "Калібр", понад 60 ракет противника знищено підрозділами ППО.

Минулої доби агресор завдав 17 авіаційних ударів і здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сеньківка, Соснівка Чергігівської області та Гомелівське, Манухівка, Олександрівка, Славгород Сумської області.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка.

На бахмутському та авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами бойової авіації у районах населених пунктів Спірне, Кам’янка, Мар’їнка.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

За добу підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об'єкт окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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