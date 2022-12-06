Події

07:19 06.12.2022

У понеділок ворог обстріляв п’ять громад

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У понеділок ворог обстріляв п’ять громад

У понеділок російські окупанти завдали 84 удари по Шалигінській, Краснопільській, Білопольській, Миропільській та Есманській громадах, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ. "Прильоти" були у чоловічий монастир. Пошкоджено адмінбудівлю та господарські будівлі", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів 80 мм калібру, зафіксовано 16 прильотів, руйнувань немає.

У Білопільській громаді було обстріляно прикордонне село з мінометів. Внаслідок розриву 8 мін було пошкоджено гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.

По Миропільській громаді окупанти вели мінометний обстріл, було зафіксовано 15 приходів, пошкоджень немає.

"Есманська громада: було 8 "прильотів" з артилерії з території Росії. Без постраждалих", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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