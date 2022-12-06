Події

06:43 06.12.2022

ДТЕК зупинив один із своїх об'єктів через пошкодження внаслідок атаки росіян

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"ДТЕК ЕНЕРГО" відключило одне зі своїх підприємств від енергосистеми через його пошкодження внаслідок ракетної атаки російських військ.

"Внаслідок чергової атаки Росії постраждало енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово було атаковане російськими військами раніше. Через це воно було відключено від енергосистеми", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Згідно з інформацією, зупинка підприємства викликала обмеження енерго- та теплопостачання у регіоні.

У компанії зазначили, що обійшлося без жертв, зазначивши, що на об'єкті перебувають лише критично необхідні працівники, решта – у віддаленому режимі.

У ДТЕК уточнили, що за останні два місяці це була вже 17-та атака на об'єкти компанії.

Як повідомлялося, сьогоднішня атака російських агресорів на енергосистему України закінчилася ушкодженнями енергооб'єктів у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

 

 

Теги: #дтек #підприємство #відключення

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