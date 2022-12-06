Події

06:40 06.12.2022

Резніков обговорив із головою Пентагону подальші кроки щодо посилення української ППО

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Резніков обговорив із головою Пентагону подальші кроки щодо посилення української ППО

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойд Остіном одразу після масованої ракетної атаки РФ, обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

"Хочу висловити величезну подяку Ллойду Остіну, який щиро переживає ситуацію в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякую, США, за вашу постійну підтримку!", - написав він у Twitter.

 

 

 

Теги: #оборона #україна_сша #ппо

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