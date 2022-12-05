Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що принести мир можуть лише демонтаж російських терористичних можливостей, звільнення української землі від окупації та притягнення російських убивць до відповідальності.

У своєму відеозверненні в понеділок він зазначив, що російський терор знову торкається сусідніх держав. Цього разу – Молдови.

"Знову перебої з електрикою в Молдові. І це вкотре доводить, що здатність Росії до таких масованих терористичних ударів – це загроза не лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя інших – це спільне завдання: зупинити терор", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму".

"Документа, чия доля дає відповіді на багато і нинішні питання про Росію. Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто узгодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б один із елементів безпеки інших – означає нову війну", - сказав він.

"Тому й потрібне принципове продовження чинної політики сумлінних держав світу: лише демонтаж російських терористичних можливостей, лише звільнення всієї нашої землі і лише притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього", - додав президент.