Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

Українська протиповітряна оборона продемонструвала дуже успішний результат під час восьмої масованої атаки російських агресорів на енергетичну систему, і це допомогло уникнути серйозніших проблем, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Дуже пощастило, що так успішно спрацювала наша ППО. Збито приблизно 60 із 70 ракет – це гарний результат, і було б набагато гірше, якби наші ЗСУ не творили такі чудеса", – сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" в понеділок увечері.

Водночас він зазначив, що влучання ракет призвели до застосування аварійних графіків у всій Україні, і це необхідно для стабілізації енергосистеми.

За його словами, енергетики вже розпочали усувати пошкодження.

"Уночі роботи теж триватимуть. Будемо намагатися зробити так, щоб якнайшвидше повернутися до графіків стабілізаційних відключень", - запевнив топменеджер ДТЕК.

Він не став прогнозувати, коли це буде можливо, зазначивши, що зараз енергетики оцінюють ступінь ураження об'єктів, щоб зрозуміти, "наскільки швидко можна буде заживити споживачів хоч б за тимчасовими схемами".

Як повідомлялося, унаслідок восьмої масованої атаки російських військових у понеділок, 5 грудня, Україна знову повернулася до аварійних відключень, які вже було скасовано з цього дня. Офіційно повідомлялося про влучання в об'єкти інфраструктури в Одеській, Вінницькій та Київській областях. У Київській ОВА після атаки повідомили, щоби без електрики залишилися майже 40% споживачів області.