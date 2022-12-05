Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення, застосовують авіацію на Донеччині

Російські окупанти у понеділок завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України, крім того, не припиняють обстрілювати позиції українських військ і населені пункти вздовж лінії зіткнення.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, окупанти активно застосовують авіацію в Донецькій області.

На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по селах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області, обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник веде оборону, обстріляв із танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник намагається наступати, обстріляв із усього спектру артилерії райони 26 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське. У новопавлівському напрямку ворог веде оборону, обстріляв райони Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог обороняється, зафіксовано артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів поряд із лінією зіткнення, зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

"На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.

Згідно зі зведенням, понад 60 із понад 70 ракет, які противник сьогодні випустив по території України, збиті силами та засобами ППО Сил оборони. При цьому під удар потрапили енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Інформація уточнюється.