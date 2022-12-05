У РФ запроваджують тотальний контроль військовозобов'язаних, обмежуючи їх громадянські права – українська розвідка

У Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних, для цього оцифровують усі чинні документи військового обліку та архіви військкоматів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів", - ідеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов'язаними, які не проживають за місцем реєстрації, що гарантує отримання повісток навіть у разі неможливості фізичного контакту (у формі смс-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж).

"Буде повністю закрито можливість для військовозобов’язаних залишити територію РФ без спеціального дозволу. Також їм обмежать можливість користування державними послугами та сервісами. В разі необхідності особам, які підлягають мобілізації можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних накопичень. Роботодавці будуть інформуватися про обов’язковість певних дій щодо тих, хто уникає мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Система має запрацювати до початку лютого 2023 року. Водночас на тимчасово окупованих територіях України окупанти запроваджують військовий облік чоловіків від 17 до 65 років.

"Незалежно від згоди конкретної особи, всі вони за умовчанням оголошені "громадянами РФ", які підлягають призову. Їм заборонено виїзд з місця проживання, окрім "евакуації" вглиб окупованих територій", - повідомили у розвідці.