Події

12:22 05.12.2022

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, подекуди дощ із мокрим снігом

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У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, подекуди дощ із мокрим снігом

В Україні у вівторок, 6 грудня, вночі без опадів, удень дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті територій мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 6-11°, у східних областях до 14°, на півдні країни 3-8° морозу. Вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одеської області 2-7° тепла.

У західних і північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 2-4° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 6 грудня в Києві було зафіксовано в 1986 році, вона становила 13,4°, найнижчу вночі - 20,2° нижче нуля в 1959 році.

У середу, 7 грудня, в східних областях без опадів, 8 грудня невеликий сніг. Температура 7 грудня вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу, 8 грудня вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У західних областях уночі помірний, удень невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У південній частині країни невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму й на півдні Одеської області до 8°.

У північних і центральних областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, окрім заходу, подеколи пориви 15-20 м/с.

У Києві невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, з поривами 15-18 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз

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