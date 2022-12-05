Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

Уряд Фінляндії в понеділок вніс до парламенту законопроєкт про вступ країни до Північноатлантичного альянсу, йдеться в заяві на сайті фінського МЗС.

У ньому зазначається, що документ містить історію альянсу, зміст Північноатлантичного договору й Оттавського договору (про заборону протипіхотних мін), а також виклад переговорів про вступ Фінляндії до НАТО, діяльність, завдання і процес ухвалення рішень НАТО. У ньому також розглядаються результати вступу до НАТО для Фінляндії.

Уряд Фінляндії робить висновок, що "чинне законодавство дозволяє Фінляндії приєднатися до Північноатлантичного договору й Оттавського договору, й зобов'язання у зв'язку з цим не потребують внесення негайних поправок до національного законодавства".

Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року, процес зіткнувся з протидією з боку Туреччини, яка звинуватила Гельсінкі та Стокгольм у переховуванні осіб, яких Анкара визнала терористами. Після серії переговорів на різних рівнях було досягнуто домовленостей про зняття перешкод для приєднання двох скандинавських країн до альянсу.

Сьогодні 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували вступ Фінляндії. Не ратифікували документ парламенти Угорщини та Туреччини, проте, зазначає зовнішньополітичне відомство Фінляндії, парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі держави-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії до альянсу.

Після того, як парламент розгляне пропозицію, рішення про вступ Фінляндії до НАТО прийме президент республіки.