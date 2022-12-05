Події

10:35 05.12.2022

СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

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СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

Служба безпеки України викрила ще одну пособницю російських окупантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисницею є жителька Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

"Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "відділу житлово-комунального господарства". Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала "облік" місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вона визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань країни-агресора.

Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, використовуваних ворогом для базування власних підрозділів.

"Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію", - зазначають у спецслужбі.

Після звільнення району зловмисниця намагалася втекти, проте зробити цього їй не вдалося.

"Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - наголошують у СБУ.

У спецслужбі уточнюють, що санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув'язнення.

"Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Заходи з викриття поплічниці агресора проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратур", - підсумували в СБУ.

Теги: #сбу #миколаївщина #колаборант

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