До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

Дипломати ЄС обговорюють дев'ятий пакет санкцій проти РФ, до нього можуть внести 180 позицій, повідомляє у понеділок Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією видання, в ЄС обговорюють заходи щодо технологічного та фінансового секторів, а також сектору засобів масової інформації.

Декілька дипломатів заявили, що угоди може бути досягнуто достатньо швидко - напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС. Вона відбудеться 12 грудня.