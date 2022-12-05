Події

09:44 05.12.2022

До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

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До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

Дипломати ЄС обговорюють дев'ятий пакет санкцій проти РФ, до нього можуть внести 180 позицій, повідомляє у понеділок Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією видання, в ЄС обговорюють заходи щодо технологічного та фінансового секторів, а також сектору засобів масової інформації.

Декілька дипломатів заявили, що угоди може бути досягнуто достатньо швидко - напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС. Вона відбудеться 12 грудня.

Теги: #рф #єс #санкції

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