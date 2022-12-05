ЗС України відбили атаки окупантів у районі 12 населених пунктів, знищено 5 ворожих повітряних цілей

Українські військові за добу відбили атаки російських окупантів у районі 12 населених пунктів на Донбасі. ЗСУ завдали 25 ударів по скупченню противника, знищили 5 повітряних цілей, повідомили у Генеральному штабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області", йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

"Наші військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів", - наголосили в Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також інший важливий об'єкт противника.

Українські військові зазначили, що у Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим і запровадив комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування у населених пунктах дозволено лише вдень.

Також підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника становлять до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими.