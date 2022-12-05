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08:53 05.12.2022

Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні

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Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні

Голова постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко звернув увагу на відсутність як імпорту електроенергії в Україну, так і її експорту, закликавши не плутати обмін ресурсом із Європою у рамках балансування енергосистем із комерційними постачаннями.

"На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в Україні і на імпорт, і на експорт – нічого. Також є вкладка Cross-Border Physical Flow, де є результат балансування систем", – пояснив він у своєму фейсбуці у неділю ввечері.

Свій допис він проілюстрував скриншотами із сайту ENTSO-E, згідно з яким упродовж 3 грудня Україна обмінювалася певними обсягами електроенергії з Румунією та Словаччиною.

За його словами, енергосистема України, яка продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті самі обсяги до їхніх систем, таким чином балансуючи їх.

"Наприклад, учора Словаччина віддала в Україну з 12 до 1 години ночі 282 МВт. І (Україна – ЕР) віддала Румунії 201 МВт. Є ще Молдова, яка передає нам, а ми від неї – як частину європейської енергосистеми. Тобто жодної комерційної експорту, Україна не продає електроенергію ENTSO-E", – наголосив Коваленко.

При цьому він зазначив, що зараз Україна повертається до планових графіків, але порадив зважати на те, що від них можуть бути незначні відхилення для балансування.

"Тому прошу набратися терпіння, енергетики працюють на максимум. Переконаний, ми вийдемо з цієї ситуації переможцями, як і з усієї війни!" – наголосив голова YASNO.

Тим більше, що, за словами Коваленка, продовжується тенденція зниження дефіциту електроенергії.

"На вихідні Київ зазвичай споживає менше, ніж у будні, і сьогодні максимальне споживання становило 1089 МВт. Дефіцит був незначним, приблизно 170 МВт", – поділився він результатами.

Як повідомлялося, за його підрахунками, у п'ятницю Київ міг максимально споживати 1022 МВт за орієнтовної потреби 1500 МВт (дефіцит 478 МВт), а попередніми днями глава постачальника повідомляв, що обмеження споживання по Києву становило від 545 МВт до 58.

"Енергетикам вдалося підключити до системи новий обсяг потужності – додаткові блоки атомної та теплової генерації, так що є можливість повернутися до стабілізаційних графіків у Києві. Також вдалося відновити кілька ліній і підстанцій. Це означає, що мережеві обмеження знижені, електроенергію можна ефективно доставляти більшій кількості клієнтів", – пояснив причину зниження дефіциту Коваленко.

При цьому він нагадав, що до атак 23 листопада дефіцит в енергосистемі був пов'язаний переважно з мережами, особливо для центрального регіону, а потім додався ще й генераційний дефіцит, оскільки через обстріл українські електростанції не виробляли достатньо енергії.

Як повідомлялося, у "ДТЕК" на 5 грудня анонсували повернення до графіків планових відключень світла у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Комерційний експорт електроенергії було заборонено Міністерством енергетики з 11 жовтня після масового обстрілу російськими агресорами енергетичної інфраструктури.

Теги: #енергетика #електроенергія

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