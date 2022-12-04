Події

20:03 04.12.2022

Окупанти завдали два ракетні удари і здійснили десять обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

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Окупанти завдали два ракетні удари і здійснили десять обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів, а також здійснили понад десяти обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населеними пунктами вздовж лінії зіткнення.

"Зокрема, знову ударів зазнали об'єктів цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - наголосили у Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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