Окупанти змушують пенсіонерів на Херсонщині отримувати паспорти РФ для отримання пенсій

Працівники пошти у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області припинили доставку виплат пенсіонерам, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбук.

"У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники змушують людей похилого віку писати заяви та отримувати паспорти та громадянство російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Також в області під видом проведення заходів щодо боротьби з диверсійними розвідувальними групами окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують зазнавати втрат на донецькому та луганському напрямках. "Лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. У Новопсковське територіальне медичне об'єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів", - йдеться у зведенні.