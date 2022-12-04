У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

У Херсоні відновлено роботу насосної станції, яка забезпечить водопостачання 70% жителів Херсона, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У Херсоні відновлено роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання для 70% городян. Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% городян з'явиться вода у будинках", – написав Янушевич в телеграмі.

Раніше глава ОВА повідомляв про відновлене енергопостачання у 85% абонентів у Херсоні, зокрема, 100% у селищах Камишани та Приозерне Херсонської міськради, а також 70% у смт Білозерка Херсонського району.

Також він повідомив, що до Херсона привезли три генератори потужністю 176 кВт, які надав ЄС за сприяння Міністерства охорони здоров'я України. "Генератори будуть передані до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, Херсонської обласної інфекційної лікарні ім.Горбачевського, обласної лікарні відновного лікування", - розповів Янушевич.