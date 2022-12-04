Під Бахмутом загинули 5 добровольців з Грузії, командир поранений

П'ятеро військовослужбовців 57 бригади, добровольці з Грузії, загинули, а їхній командир потрапив у полон після того, як група українських військовослужбовців потрапила в оточення російських окупантів під м.Бахмут Донецької області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В останні дні в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців і грузинських добровольців з 57 бригади. Відомо про пораненого грузинського командира і п'ятьох загиблих грузинських бійців", - написав Єрмак у телеграм-каналі у неділю.

У посольстві України в Грузії підтвердили інформацію про загибель грузинських громадян у боях на Донеччині.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі і Бадрі Маркелія загинули 3 грудня в боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!", - повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

За словами Єрмака, Бахмут є стратегічним містом і його оборона триває.

"Жорстокі бої кожен день, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі. Наші воїни і добровольці стримують навалу. На жаль, ми теж втрачаємо своїх", - зазначив він.

"Маємо перемогти заради свободи, заради України та Грузії. І помститися. Тому що ворог у нас один. Бахмут - місто титанів", - додав Єрмак.