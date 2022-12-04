Події

15:55 04.12.2022

Мирний житель загинув у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожого обстрілу

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Російські військові в неділю вдень обстріляли Покровську громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області, одна людина загинула, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Росіяни вбили ще одну мирну людину. Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік. Інформація про руйнування з'ясовується", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #дніпропетровська_область

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