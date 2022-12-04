Мирний житель загинув у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожого обстрілу

Російські військові в неділю вдень обстріляли Покровську громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області, одна людина загинула, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Росіяни вбили ще одну мирну людину. Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік. Інформація про руйнування з'ясовується", - написав він у телеграм-каналі.