Події

13:29 04.12.2022

РФ використовує заборонену хімічну зброю, українські бійці утримували позиції в засобах хімзахисту - ВМС

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РФ використовує заборонену хімічну зброю, українські бійці утримували позиції в засобах хімзахисту - ВМС

Росія використовує заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51", повідомляється на сторінці Військово-Морських сил ЗСУ в соцмережі Фейсбук в неділю.

"Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб уберегтися від сильної дратівної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції в засобах хімічного захисту", - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти ворогові.

 

Теги: #хімічна_зброя #вмс_зсу

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