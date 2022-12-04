РФ використовує заборонену хімічну зброю, українські бійці утримували позиції в засобах хімзахисту - ВМС

Росія використовує заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51", повідомляється на сторінці Військово-Морських сил ЗСУ в соцмережі Фейсбук в неділю.

"Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб уберегтися від сильної дратівної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції в засобах хімічного захисту", - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти ворогові.