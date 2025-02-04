Інтерфакс-Україна
Події
18:24 04.02.2025

Нагальною задачею ВМС є доукомплектування підрозділів морської піхоти – Неїжпапа

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Нагальною задачею ВМС є доукомплектування підрозділів морської піхоти – Неїжпапа

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа провів нараду щодо діяльності Військово-Морських Сил за січень, на який були визначені ключові напрямки на найближчий період, зокрема, доукомплектування підрозділів морської піхоти.

"Основний акцент – доукомплектування підрозділів морської піхоти. Це включає забезпечення особового складу необхідним озброєнням і спорядженням, а також формування боєздатних частин, готових до виконання завдань", - написав віцеадмірал в Телеграм.

Також він зазначив, що були розглянути питання розподілу техніки та ресурсного забезпечення підрозділів. Готовність до активних бойових дій залишається незмінним пріоритетом.

"Окрему увагу приділено підвищенню рівня підготовки військовослужбовців, розвитку амфібійних можливостей та ефективному застосуванню засобів РЕБ і безпілотних технологій", - наголосив Неїжпапа.

Командувач повідомив, що на морі й надалі основною задачею є протимінна діяльність та посилення безпеки судноплавства.

"Також продовжуємо нарощувати спроможності для ураження противника на великих дистанціях", - додав він.

Раніше повідомлялось, що протягом 2024 року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по майже 50 військових об'єктах противника, зокрема й у тимчасово окупованому Криму, це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та інших військових матеріальних цінностей, місця зберігання та виробництва "шахедів", об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11274

Теги: #неїжпапа #вмс_зсу

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