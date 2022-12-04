Події

11:36 04.12.2022

Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 454 військових злочини - поліція

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На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 955 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 955 га. Вилучено 26 596 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 471", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини, скоєні загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 053) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 343 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За минулу добу правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили понад 4 600 машин.

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції було доставлено для перевірки 27 осіб.

Теги: #поліція #харківська_область

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