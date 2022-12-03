Кім має намір домогтися перегляду графіків енергопостачання по Миколаївській області

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім має намір домогтися від обленерго перегляду графіків по області.

"З понеділка буду вимагати від обленерго перегляду графіків по області. Найімовірніше, відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години. Така поки реальність, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростаючого споживання на одну людину і збільшення споживання (зокрема, за рахунок людей, які повертаються). Генерація зростає. Треба терпіти", - написав Кім в телеграм-каналі.

"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з моб завданням), обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" – даватиме пояснення СБУ!" - зазначив керівник області.