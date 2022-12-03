Події

07:25 03.12.2022

У результаті обстрілів у Нікополі пошкоджено 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи

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У результаті обстрілів у Нікополі пошкоджено 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи

У ніч на суботу окупанти обстріляли Нікопольський район, Червоногригорівську та Марганецьку громади, внаслідок обстрілів у Нікополі було пошкоджено 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни 9 разів вдарили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Знівечено два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи", - написав Резніченко у телеграм-каналі у суботу вранці.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах також немає постраждалих. Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, лінію електропередач і газопровід.

"Через влучення російського снаряда спалахнула газова труба у приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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