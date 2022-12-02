Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як чоловічий монастир Православної церкви України, повідомляє пресслужба ПЦУ в п'ятницю.

Зазначено, що статут монастиря було зареєстровано 1 грудня, а вже 2 грудня відомості про нього було внесено до Єдиного реєстру (номер юрособи в реєстрі – 45081205).

У ПЦУ додають, що очолювати монастир як юридичну особу буде Митрополит Київський та всієї України Епіфаній (Сергій Думенко), який за посадою "є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври".