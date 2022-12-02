Події

19:53 02.12.2022

Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ

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Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як чоловічий монастир Православної церкви України, повідомляє пресслужба ПЦУ в п'ятницю.

Зазначено, що статут монастиря було зареєстровано 1 грудня, а вже 2 грудня відомості про нього було внесено до Єдиного реєстру (номер юрособи в реєстрі – 45081205).

У ПЦУ додають, що очолювати монастир як юридичну особу буде Митрополит Київський та всієї України Епіфаній (Сергій Думенко), який за посадою "є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври".

Теги: #лавра #київ #пцу

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