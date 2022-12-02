Дніпропетровщина відправила на Херсонщину генератори, бензопили та продукти

Дніпропетровська обласна адміністрація відправила черговий гуманітарний вантаж до Херсонської області.

"Продовжуємо підтримувати Херсонщину. Відправили кілька вантажівок із найнеобхiднiшим нашим сусiдам із Високопільської громади", - написав у телеграм-каналі у п'ятницю голова адміністрації Валентин Резніченко.

"Її росіяни сильно понівечили - зруйнували до 80% осель та інфраструктури. Після звільнення громади від російських окупантів люди повертаються в селища і села. Їм потрібна наша допомога. Гуманітарний вантаж зустрічали всі мешканці Високопілля", - написав також він.

За словами Резніченка, "в машинах генератори, бензопили та продукти. В наборах борошно, олія, макарони та багато іншого. Вже готуємо нові відправлення для Кочубеївської та Бериславської громад".