Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав створення в Чехії петиції про відключення електро- та водопостачання російському посольству в Празі.

"Настав час терористичній державі спробувати власні ліки, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю.

За його словами, ця ініціатива може стати "хорошим прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі".

Петицію про відключення посольству РФ у Празі електро- та водопостачання оприлюднено на чеському порталі електронних петицій. Її створили представники руху "Зброя для України", станом на вечір 2 грудня її підписано вже 10 633 рази.