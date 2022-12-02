Події

17:20 02.12.2022

Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

1 хв читати
Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав створення в Чехії петиції про відключення електро- та водопостачання російському посольству в Празі.

"Настав час терористичній державі спробувати власні ліки, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю.

За його словами, ця ініціатива може стати "хорошим прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі".

Петицію про відключення посольству РФ у Празі електро- та водопостачання оприлюднено на чеському порталі електронних петицій. Її створили представники руху "Зброя для України", станом на вечір 2 грудня її підписано вже 10 633 рази.

 

 

Теги: #міноборони #чехія #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 02.12.2022
Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

16:28 02.12.2022
"Нова пошта Глобал" почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії

"Нова пошта Глобал" почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії

18:30 01.12.2022
Міністр оборони України вважає, що РФ потребує паузи за будь-яку ціну

Міністр оборони України вважає, що РФ потребує паузи за будь-яку ціну

14:51 29.11.2022
Україна отримала четвертую РСЗВ від Франції - Резніков

Україна отримала четвертую РСЗВ від Франції - Резніков

15:59 28.11.2022
За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

14:02 25.11.2022
Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

14:30 24.11.2022
В окупованих районах Херсонщини окупанти відбирають у місцевого населення одяг і продукти та готуються до дезертирства – Маляр

В окупованих районах Херсонщини окупанти відбирають у місцевого населення одяг і продукти та готуються до дезертирства – Маляр

13:55 22.11.2022
В окупантів залишилося 13% "Іскандерів", 37% "Калібрів" та половина Х-101 та Х-555 – Резніков

В окупантів залишилося 13% "Іскандерів", 37% "Калібрів" та половина Х-101 та Х-555 – Резніков

14:47 20.11.2022
РФ планує провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС - ГУР

РФ планує провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС - ГУР

13:02 20.11.2022
Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

Під прикриттям благодійного фонду троє зловмисників продали гумдопомогу на суму майже 800 тис. грн

В Україні розгорнуто понад 5 тис. пунктів незламності, ними вже скористалися 100 тис. осіб – заступник глави ОП Тимошенко

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

Ткаченко: Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

Дим у Дніпрі - результат охолодження коксу металургами, повідомив мер

ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА