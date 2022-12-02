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16:10 02.12.2022

Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

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Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні під час візиту до України приділила значну увагу питанню руйнування цивільної інфраструктури країни, має намір детально вивчити це питання та повернеться до нього в доповіді щодо прав людини в березні, повідомила комісар Незалежної міжнародної комісії ООН Ясмінка Джумхур.

"Під час цього візиту комісія приділила значну увагу питанню руйнування цивільної інфраструктури країни та, зокрема, руйнуванню її енергетичних і транспортних мереж, які є попередніми умовами для доступу до прав. А цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом. Комісія має намір детально вивчити це питання і повернеться до нього в доповіді щодо прав людини в березні", - сказала Джумхур на пресконференції в Києві в п'ятницю.

У свою чергу голова слідчої комісії Ерік Мьосе наголосив, що комісія уважно стежить за цими подіями, які мають руйнівні наслідки для великої кількості людей.

"Наближається зима, вже холодно. Безперечно, ми спостерігаємо за цим. У нас були зустрічі, наприклад, з міністерствами, які відповідальні за цю сферу, під час візиту цього тижня", - пояснив Мьосе.

У свою чергу комісар Пабло де Грейф також зазначив, що атаки на інфраструктуру впливають на доступ до прав, які є фундаментальними для великої кількості населення. За його словами, це дуже серйозне питання для комісії.

Джумхур звернула увагу на те, що комісія стурбована руйнівною ситуацією, яка продовжує впливати на права та життя дітей.

"Спектр порушень їхніх прав постійно розширюється. Крім задокументованих випадків порушення особистої недоторканності дітей, матері, з якими ми зустрічалися, розповідали, що діти стикаються з проблемою доступу до освіти. Зруйновані школи в багатьох випадках, особливо в зоні бойових дій, перешкоджають фізичному доступу до освіти", - зазначила Джумхур.

Вона наголосила, що атаки на енергетичну систему ставлять під загрозу ефективність моделі онлайн-освіти, створеної під час пандемії COVID-19.

"Крім того, напади на транспортну та енергетичну інфраструктуру обмежують мобільність пацієнтів та опосередковано зменшують реалізацію права на здоров'я", - додала комісар.

Теги: #оон #війна #обстріли

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