ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

Європейська комісія (ЄК) виступила в п'ятницю з пропозицією привести у відповідність до законодавства ЄС обмежувальні заходи щодо тих, хто порушує санкції, введені Європейським союзом проти Росії у відповідь на розв'язану РФ війну проти України. Це, зокрема, передбачає можливість кримінального переслідування та покарання до п'яти років позбавлення волі.

"Виконання обмежувальних заходів, введених ЄС щодо Росії, пов'язане зі складнощами щодо визначення активів, розміщених у різних юрисдикціях. Пропонована директива встановить однаковий рівень покарання у всіх країнах ЄС", - йдеться у комюніке, опублікованому на сайті ЄК.

"Ці заходи дозволять закрити наявні юридичні лазівки і насамперед посилити ефект, який стримує порушення санкційного режиму ЄС", - наголошується у публікації.

"Залежно від тяжкості звинувачення приватна особа може зазнати максимального покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком на п'ять років, а компанії - до виплати штрафу у розмірі не менше 5% від її загального обігу у фінансовому році, що передує рішенню про штраф", - наголошується у документі.

До списку порушень, пов'язаних із порушенням санкційного режиму ЄС та які підпадають під кримінальне переслідування, запропоновано включити, зокрема: надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь підсанкційної особи, організації чи органу; надання можливості в'їзду підсанкціонним особам на територію держави ЄС або їх транзит територією країни ЄС; укладання з третіми країнами угод, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит чи транспортування яких заборонені чи обмежені; надання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена; або надання інших послуг, щодо яких запроваджено або заборону, або обмеження, це стосується юридичних консультацій, трастових послуг та послуг з податкового консультування.

"Тепер ці пропозиції обговорять в Європейському парламенті та в Раді ЄС у рамках звичайної законодавчої процедури", - зазначається у повідомленні.