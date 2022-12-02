Події

15:07 02.12.2022

ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

2 хв читати
ЄК пропонує карати на строк до 5 років позбавлення волі за сприяння РФ в уникненні санкцій

Європейська комісія (ЄК) виступила в п'ятницю з пропозицією привести у відповідність до законодавства ЄС обмежувальні заходи щодо тих, хто порушує санкції, введені Європейським союзом проти Росії у відповідь на розв'язану РФ війну проти України. Це, зокрема, передбачає можливість кримінального переслідування та покарання до п'яти років позбавлення волі.

"Виконання обмежувальних заходів, введених ЄС щодо Росії, пов'язане зі складнощами щодо визначення активів, розміщених у різних юрисдикціях. Пропонована директива встановить однаковий рівень покарання у всіх країнах ЄС", - йдеться у комюніке, опублікованому на сайті ЄК.

"Ці заходи дозволять закрити наявні юридичні лазівки і насамперед посилити ефект, який стримує порушення санкційного режиму ЄС", - наголошується у публікації.

"Залежно від тяжкості звинувачення приватна особа може зазнати максимального покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком на п'ять років, а компанії - до виплати штрафу у розмірі не менше 5% від її загального обігу у фінансовому році, що передує рішенню про штраф", - наголошується у документі.

До списку порушень, пов'язаних із порушенням санкційного режиму ЄС та які підпадають під кримінальне переслідування, запропоновано включити, зокрема: надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь підсанкційної особи, організації чи органу; надання можливості в'їзду підсанкціонним особам на територію держави ЄС або їх транзит територією країни ЄС; укладання з третіми країнами угод, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит чи транспортування яких заборонені чи обмежені; надання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена; або надання інших послуг, щодо яких запроваджено або заборону, або обмеження, це стосується юридичних консультацій, трастових послуг та послуг з податкового консультування.

"Тепер ці пропозиції обговорять в Європейському парламенті та в Раді ЄС у рамках звичайної законодавчої процедури", - зазначається у повідомленні.

Теги: #суд #єк #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 30.11.2022
Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

18:46 30.11.2022
Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

11:57 29.11.2022
Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

16:52 26.11.2022
ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

11:37 24.11.2022
Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

Суд заарештував обвинувачених у справі розкрадання газу на понад 1,4 млрд грн, які не приходили на судові засідання – САП

12:35 23.11.2022
Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

19:50 21.11.2022
Польський суд скасував штраф у $8 млрд "Газпрому" та партнерам із NS2, регулятор обіцяє апеляцію

Польський суд скасував штраф у $8 млрд "Газпрому" та партнерам із NS2, регулятор обіцяє апеляцію

17:02 21.11.2022
CБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

CБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

21:43 17.11.2022
Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

17:58 17.11.2022
Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

ОСТАННЄ

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

Під прикриттям благодійного фонду троє зловмисників продали гумдопомогу на суму майже 800 тис. грн

В Україні розгорнуто понад 5 тис. пунктів незламності, ними вже скористалися 100 тис. осіб – заступник глави ОП Тимошенко

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

Ткаченко: Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА