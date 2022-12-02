Події

07:19 02.12.2022

ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

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Чиновники СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області визнані винними у підбурюванні до надання хабара суддям за зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні та за створення умов зміни підслідності, присуджено випробувальний термін та штраф, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"30 листопада 2022 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винності між прокурором САП та старшим оперуповноваженим УСБ України в Івано-Франківській області та заступником слідчого відділу СУ ГУНП цієї ж області. За вироком суду зазначені особи визнані винними за ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки та штрафом у розмірі 175,5 тис. грн кожному, який виконується окремо", – йдеться в інформації телеграм-каналу САП.

У суді наголосили, що внесені як застава 348 тис. грн, а також вилучені під час обшуків 115 тис. грн, $64 тис. та 5,3 тис. євро, перераховані на потреби ЗСУ. Також одним із обвинувачених буде додатково перераховано на ЗСУ $10 тис.

У рамках розслідування встановлено, що службовці підбурювали особу до надання $6 тис. суддям за зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні та ще $10 тис. – за створення умов зміни підслідності у відомстві, яке розслідується ГУ НП у Львівській області. З'ясувалося, що кошти урядовці СБУ та Нацполіції не планували передавати суддям, а хотіли залишити собі.

Крім того, встановлено, що для реалізації злочинного плану, підозрюваний мав підкинути своєму спільнику в заздалегідь визначене цими правоохоронцями місце психотропну речовину, що спричинило б зміну підслідності у провадженні та об'єднання кримінального провадження за останнім епізодом.

Зазначається, що чиновники СБУ та Нацполіції визнали свою провину в злочинах, що ним інкримінуються. Також обвинувачені повідомили правоохоронні органи про скоєння іншими особами особливо тяжкого злочину в умовах воєнного стану. Відомості про цей злочин були внесені до ЄРДР, досудове розслідування у цьому провадженні триває.

"Зважаючи на це прокурор САП, обвинувачені та їх захист просили суд затвердити укладену угоду", – сказано у повідомленні.

 

 

 

Теги: #сбу #нацполіція #вакс

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