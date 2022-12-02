Події

07:09 02.12.2022

Пам'ятник Катерині II приберуть із центру Одеси

2 хв читати

Одеська міськрада проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II, повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко

"Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж і перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Міністерства культури та інформаційної політики.

За словами Шевченка, такими діями продовжують руйнуватись російські міфи про заснування міста. "У напряму спростування історичних міфів, особливо на міжнародному рівні, у нас ще багато роботи. Наше завдання – повернути все своє: наші землі, людей, історію, спадщину", – додав заступник міністра.

Шевченко висловив сподівання, що наступної естафети зі знесення пам'яток російської пропаганди прийме Полтава.

"Сподіваюся, що далі цю естафету займе Полтава, якій наша експертна рада ще на початку вересня рекомендувала демонтувати 7 пам'ятників. Одна з них – пам'ятник спокою Петра I. Місце, де він нібито перебував після Полтавської битви, яку росіяни століттями використовували для просування своєї імперської пропаганди. Пам'ятник поневолювачу – це нонсенс. Усі ці монументи мають бути там, де їхнє справжнє місце – на звалищі історії, а максимум – у музеях. Щоб майбутні покоління пам'ятали шлях, який ми пройшли", – наголосив він.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав рішення громади Одеси щодо демонтажу пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині II) з Катерининської площі.

 

 

Теги: #памятник #демонтаж #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 29.11.2022
Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

11:57 29.11.2022
Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

12:27 28.11.2022
СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

16:50 24.11.2022
Виконком Одеської міськради підтримав проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника Катерині ІІ

Виконком Одеської міськради підтримав проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника Катерині ІІ

14:03 22.11.2022
Одеський будинок дитини евакуювали до Анкари

Одеський будинок дитини евакуювали до Анкари

11:52 16.11.2022
ТРЦ "Рів'єра" в Одесі готується до відкриття

ТРЦ "Рів'єра" в Одесі готується до відкриття

12:45 09.11.2022
У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

20:42 06.11.2022
На один із пляжів Одеси через шторм винесло якірну міну, яку контрольовано підірвали українські військові

На один із пляжів Одеси через шторм винесло якірну міну, яку контрольовано підірвали українські військові

14:31 05.11.2022
Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II

Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II

11:10 03.11.2022
Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів на Донбасі

Ворог здійснив 35 ракетних та авіаударів, понад 35 обстрілів із РСЗВ за добу

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

ОСТАННЄ

Окупанти 42 рази обстріляли за добу Херсонську область, загинуло 3 людей, 7 мешканців поранено - ОВА

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окремих аспектів діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

Переміщення військ РФ у Запорізькій області може свідчити про нездатність захистити критичні райони – ISW

Київ поступово наближається до планових відключень - КМВА

Пожежу, що виникла в Запоріжжі у результаті нічного ракетного удару, загасили

Ракетного удару по Чугуївській громаді Харківщини було завдано С-300 із території Бєлгородської області, постраждали дві жінки

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА