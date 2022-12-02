Пам'ятник Катерині II приберуть із центру Одеси

Одеська міськрада проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II, повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко

"Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж і перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Міністерства культури та інформаційної політики.

За словами Шевченка, такими діями продовжують руйнуватись російські міфи про заснування міста. "У напряму спростування історичних міфів, особливо на міжнародному рівні, у нас ще багато роботи. Наше завдання – повернути все своє: наші землі, людей, історію, спадщину", – додав заступник міністра.

Шевченко висловив сподівання, що наступної естафети зі знесення пам'яток російської пропаганди прийме Полтава.

"Сподіваюся, що далі цю естафету займе Полтава, якій наша експертна рада ще на початку вересня рекомендувала демонтувати 7 пам'ятників. Одна з них – пам'ятник спокою Петра I. Місце, де він нібито перебував після Полтавської битви, яку росіяни століттями використовували для просування своєї імперської пропаганди. Пам'ятник поневолювачу – це нонсенс. Усі ці монументи мають бути там, де їхнє справжнє місце – на звалищі історії, а максимум – у музеях. Щоб майбутні покоління пам'ятали шлях, який ми пройшли", – наголосив він.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав рішення громади Одеси щодо демонтажу пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині II) з Катерининської площі.