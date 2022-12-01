Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes у Лондоні

У парламенті Великої Британії Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes, присвячену історіям людей та місць, які стали об'єктами російської агресії проти України. Виставка триватиме до 9 грудня.

Після успішної виставки у колишньому "Російському домі" під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі у Брюсселі, а також в Українському інституті Америки у Нью-Йорку у партнерстві з Офісом президента (ОП) України та PinchukArtCentre Фонд розповідає британським парламентаріям про злочини РФ проти українського народу.

Виставка відкрилася 29 листопада: у палаті парламенту Великої Британії спікер палати сер Ліндсей Гойл, перша леді України Олена Зеленська, керівник ОП України Андрій Єрмак, український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук та виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів доктор Марк Елліс представили британським парламентаріям виставку Russian War Crimes (російські воєнні злочини).

Виставка Russian War Crimes (Російські воєнні злочини) проливає світло на звірства, скоєні росіянами від початку їхньої тотальної війни проти України в лютому цього року. Вона фіксує дії держави, яка не лише вторглася до мирної країни, але й активно націлилася на українське цивільне населення через низку злочинних дій, включаючи зґвалтування, викрадення, депортації, страти та бомбардування. Виставка включає фотографії з усієї України, зроблені з початку війни.

Сер Ліндсей Гойл наголосив на важливості виставки, яка показує реальність, звірства, які здійснювалися проти мирного населення.

"Зображення на ній шокують, викликають тривогу та жах. Ми сказали "ніколи знову" після звірств, здійснених під час Другої світової війни, а потім знову в Боснії. І ось ми тут. Незважаючи на те, що ці зображення пригнічують, важливо, щоб ми, як парламентарі, займалися цією темою і розуміли реальність для Великої Британії", - зазначив речник палати, якого цитує пресслужба.

Олена Зеленська констатувала, що в Україні зареєстровано понад 40 тисяч воєнних злочинів. "Зараз, коли ми відкриваємо виставку, росіяни вбивають, ґвалтують та принижують українців. Вони продовжуватимуть вбивати безкарно, якщо ми не зупинимо їх", - наголосила Зеленська.

Андрій Єрмак заявив, що щоразу, відкриваючи цю виставку, він називає дедалі більше злочинів, скоєних російськими військовими проти України.

"На сьогоднішній день скоєно 46 000 злочинів, зруйновано 43 000 будинків, вбито 8 000 мирних жителів, з яких 450 - діти, 11 000 дітей примусово депортовано з України. Але це лише ті злочини, про які ми знаємо, справжній масштаб трагедій ще не відомий. Щоразу, коли ми звільняємо населений пункт, ми бачимо такі жахливі злочини, як зґвалтування та вбивство молодої дівчини, або вбивство молодого чоловіка, якому відрізали статеві органи. За цими злочинами стоїть той, хто зробив їх можливими. Ми повинні розслідувати один великий злочин, злочин керівництва, злочин людей при владі. Без цього ми не можемо відновити справедливість", - сказав голова ОП та зазначив на необхідності створення спеціального трибуналу.

Віктор Пінчук додав, що він із 2016 року бере участь у створенні Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – місці, де 81 рік тому німецькі нацистські солдати за два дні вбили понад 33 тисячі українських євреїв. Проте з 24 лютого ми знову стали свідками численних воєнних злочинів та зрозуміли, що наша мрія про "ніколи знову", на жаль, не здійснилася.

Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації правників, зазначив, що Росія порушує територіальну цілісність держави. "Виставка, що демонструє фотографії цих фактів, дозволяє нам краще говорити про те, що зробила росія. Не можна недооцінювати силу розповіді цієї історії. Відбувається тектонічний зсув у людстві. Україна — це найбільш задокументована війна в історії. Більше не потрібно показувати судові ланцюги, візуальні докази можуть говорити самі за себе і гарантують достовірність. Ці відео та ці фотографії допоможуть забезпечити встановлення справедливості", резюмував Елліс.

Виставку Russian War Crimes відкрито з 29 листопада до 9 грудня за адресою: Portcullis House, 1 Victoria Embankment, London SW1A 2JR.

Переглянути відеозапис відкриття виставки, а також почути виступи та свідоцтва можна на каналі Фонду на YouTube.