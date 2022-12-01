Канцлер ФРН заявив про продовження обговорення із Варшавою питання щодо розміщення в Польщі ЗРК Patriot

Берлін і Варшава продовжують консультації щодо доцільності розміщення в Польщі ЗРК Patriot, які перебувають на озброєнні у ФРН, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми ще не завершили діалог із Польщею з цього питання", - сказав він на спільній пресконференції в Берліні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Столтенберг також закликав не плутати пропозицію про Patriot для Польщі з ініціативами країн альянсу щодо постачання озброєнь Україні.

"Потрібно розглядати питання про зроблену Польщі пропозицію окремо від теми допомоги Україні", - заявив він.