Події

18:52 01.12.2022

Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника сягнули понад 230 осіб пораненими, знищено більше ніж 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у зведенні.

Теги: #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 24.11.2022
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

18:42 27.10.2022
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

10:03 27.10.2022
На Херсонщині вранці збито російський гелікоптер та штурмовий літак

На Херсонщині вранці збито російський гелікоптер та штурмовий літак

18:57 19.10.2022
Українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки та позицій російських ЗРК – Генштаб ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки та позицій російських ЗРК – Генштаб ЗСУ

19:06 06.10.2022
Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

18:55 26.08.2022
Російська авіація намагалася зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти в районах Олександрівки, Лозового та Ольгиного – Генштаб ЗСУ

Російська авіація намагалася зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти в районах Олександрівки, Лозового та Ольгиного – Генштаб ЗСУ

19:23 17.08.2022
Окупанти почали переміщення своїх літаків углиб Криму та на аеродроми РФ

Окупанти почали переміщення своїх літаків углиб Криму та на аеродроми РФ

07:56 31.07.2022
Українська авіація знищила склади, опорні пункти та десятки окупантів

Українська авіація знищила склади, опорні пункти та десятки окупантів

08:36 30.07.2022
Палубна авіація авіаносця США "Гаррі Трумен" провела польоти над Румунією

Палубна авіація авіаносця США "Гаррі Трумен" провела польоти над Румунією

06:55 26.07.2022
Росіяни обстріляли ракетами Одеську область

Росіяни обстріляли ракетами Одеську область

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

ОСТАННЄ

Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

У ЄС бачать прогрес України у боротьбі з корупцією

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

Німеччина передала Україні три танкові мостоукладачі та анонсувала постачання семи зенітних установок Gepard

Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes у Лондоні

ВР має намір осучаснити відповідальність за порушення під час поводження з ГМО-продуктами

"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

Канцлер ФРН заявив про продовження обговорення із Варшавою питання щодо розміщення в Польщі ЗРК Patriot

ВР запровадила штрафи за мобінг

САП та НАБУ викрили на махінації з житлом колишнього нардепа від "ОПЗЖ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА