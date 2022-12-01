Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника сягнули понад 230 осіб пораненими, знищено більше ніж 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у зведенні.