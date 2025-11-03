Інтерфакс-Україна
23:27 03.11.2025

США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун - ЗМІ

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що не виключає повного закриття повітряного простору країни, якщо ситуація з авіаційною безпекою погіршиться на тлі триваючої вже другий місяць зупинки роботи уряду, повідомляє Bloomberg .

"Якщо ми вирішимо, що це небезпечно, ми закриємо весь повітряний простір", — сказав Даффі, зазначивши, що наразі США ще не дійшли до такого рішення, однак ризики для авіаційної системи зростають.

Загалом понад 3,2 млн пасажирів зіткнулися із затримками та скасуваннями рейсів, пов’язаними з браком персоналу. Американська туристична індустрія вже зазнала збитків понад 4 млрд доларів через зупинку роботи уряду, йдеться у листі Асоціації подорожей США, який разом із сотнями туристичних організацій і компаній було направлено законодавцям у понеділок.

"З наближенням Дня подяки - найзавантаженішого періоду подорожей року — наслідки подальшої зупинки будуть негайними", — зазначили у заяві федерального авіаційного управління (AFF).

За даними управління, половина з 30 найзавантаженіших об’єктів у п’ятницю працювала з нестачею персоналу, а майже 80% авіадиспетчерів були відсутні на об’єктах, що керують рейсами в районі Нью-Йорка.

"Згідно з даними FlightAware, у п’ятницю в США було затримано понад 6,2 тис. рейсів і скасовано майже 500. Компанія Cirium повідомила, що в неділю сповільнення спостерігалися також у Нешвіллі та Орландо: своєчасні вильоти становили менше 80%. В Орландо близько 70% рейсів вилітали вчасно, у Нешвіллі — 59%, а в Ньюарку — лише 56%", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-03/duffy-says-he-d-close-us-airspace-if-became-unsafe-in-shutdown

Теги: #шатдаун #зупинка #сша #авіація

