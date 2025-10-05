Інтерфакс-Україна
06:58 05.10.2025

Польща підняла авіацію через масовану атаку України

Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження приведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ніч із 4 на 5 жовтня 2025 року РФ знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

З метою гарантування безпеки польського повітряного простору, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури.

У польському командуванні зазначили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує відстежувати поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1974659278746062903

Теги: #польща #рф #атака #авіація

