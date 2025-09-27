Інтерфакс-Україна
Політика
19:05 27.09.2025

Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

Росія програла боротьбу за місце в раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), повідомляє портал Politico в суботу.

"У суботу Росія не змогла повернути собі місце в раді керівників авіаційної організації ООН після рішучої опозиції з боку ЄС через вторгнення в Україну", - сказано в повідомленні.

"Москва негайно зажадала "повторного голосування" після того, як Росія не набрала необхідної кількості голосів для отримання місця в раді Міжнародної організації цивільної авіації, що складається з 36 членів", - описує Politico реакцію російського представника.

РФ виключили з ради ICAO в 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни з Україною. Рада ICAO також звинуватила Росію в збитті літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над контрольованою Росією територією на сході України, в результаті чого загинули 298 осіб.

"Перед голосуванням у суботу речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, завданням якого є дотримання саме цих правил", - пише Politico.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X назвав результати голосування "гарними новинами з Монреаля" (там відбувається 42 асамблея ICAO – ІФ-У).

"Це позитивний розвиток подій — держава, яка веде повномасштабну агресію, нехтує безпекою авіації та Чиказькою конвенцією, не може визначати майбутнє світової цивільної авіації. Робота 42-ї Асамблеї ІКАО зміцнює глобальну авіаційну безпеку, захищає порядок, заснований на правилах, і притягує агресора до відповідальності", - написав Сибіга на X.

 

Теги: #icao #оон #рф #авіація

