Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

Польща знову підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною, наразі російські дрони фіксуються у Волинській області, повідомляє оперативне командування ЗС Польщі.

"Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в регіонах України, що межують з Польщею, в повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації", - йдеться у повідомленні Оперативного командування у соціальній мережі Х

Зазначається, що заходи мають превентивний характер.