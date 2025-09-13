Інтерфакс-Україна
Події
18:29 13.09.2025

Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

1 хв читати
Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

Польща знову підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною, наразі російські дрони фіксуються у Волинській області, повідомляє оперативне командування ЗС Польщі.

"Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в регіонах України, що межують з Польщею, в повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації", - йдеться у повідомленні Оперативного командування у соціальній мережі Х

Зазначається, що заходи мають превентивний характер.

 

Теги: #польща #бпла_рф #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 13.09.2025
У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції

У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції

17:31 13.09.2025
Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

15:41 13.09.2025
Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

12:12 13.09.2025
У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

06:51 13.09.2025
Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

01:43 13.09.2025
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

21:46 12.09.2025
Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

20:09 12.09.2025
Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

19:12 12.09.2025
Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

18:45 12.09.2025
Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

ВАЖЛИВЕ

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський: Розраховуємо на сильні кроки США та союзників – санкційну й тарифну політику

П'ятеро людей, серед яких 13-річний хлопчик, зазнали поранень через ворожі атаки на Нікопольщину

Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

Дрони атакували НПЗ в Уфі

ЗСУ звільнили Філію на Дніпропетровщині

У Лондоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти нелегальної міграції

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

Зеленський привітав причетних з Днем українського кіно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА