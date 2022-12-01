Кличко закликав киян мати запас води, продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян мати запас технічної та питної води, запас продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту, а також розглянути можливість тимчасового виїзду за межі Києва.
"У разі блекауту та руйнування інфраструктури, повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, у дуже короткий проміжок часу температура у квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої температури. Зараз зима, три найважчі місяці. І я звертаюся до киян обов'язково мати запас технічної води, питної води, запас продуктів тривалого зберігання, теплі речі. Якщо є можливість – у передмісті Києва, у знайомих, у когось є свої будинки, знайомі, друзі, проговоріть, будь ласка, можливість тимчасового перебування у ваших друзів. Елементарні речі мають бути: тепло, піч, вода", - сказав Кличко на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в Києві в четвер.
За його словами, у Києві облаштували 430 пунктів обігріву, і київська влада робить усе для того, щоб збільшити їх кількість.
"Ми зробили 430 пунктів обігріву, але це не панацея. У місті Київ на сьогодні перебуває 3,5 млн людей. 430 пунктів обігріву? Смішно. І 500 не допоможе, і 5 тис. буде надто мало", - зазначив Кличко.