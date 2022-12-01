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13:48 01.12.2022

ПА НАТО підтримує створення міжнародного трибуналу щодо РФ

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ПА НАТО підтримує створення міжнародного трибуналу щодо РФ

Парламентська Асамблея НАТО підтримує ідею створення спеціального трибуналу для засудження Росії за воєнні злочини проти України та українців, заявила президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям.

"Росія має понести відповідальність за всі свої злочини. Усі її дії, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та ймовірні акти геноциду, мають бути розслідувані. Злочин агресії з боку Росії також має бути розслідуваний спеціальним міжнародним трибуналом. Наша Асамблея повністю підтримує створення такого спеціального трибуналу", - сказала Гарріо-Майлям на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у Києві в четвер.

Голова ПА НАТО також висловила переконання, що партнери мають продовжувати надавати Україні всю необхідну їй допомогу та обладнання.

Теги: #рф #трибунал #па_нато

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