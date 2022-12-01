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13:14 01.12.2022

Призначено нового в.о. гендиректора і головного інженера Запорізької АЕС

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Призначено нового в.о. гендиректора і головного інженера Запорізької АЕС

Президент "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначив Дмитра Вербицького в.о. генерального директора Запорізької АЕС, а Ігоря Мурашова - головним інженером станції.

Як повідомив "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер, Котін також звільнив з посади в.о. головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука за колабораційну і зрадницьку діяльність на користь російських окупантів.

Дмитро Вербицький раніше вже обіймав посаду в.о. СЕО ЗАЕС у період з червня 2021 по лютий 2022 року.

Вербицький працює на ЗАЕС з 1998 р., пройшов усі щаблі оперативного управління в експлуатаційному підрозділі - від оператора реакторного відділення до начальника енергоблока, з травня 2020 року обіймав посаду заступника головного інженера з технології та інжинірингу.

У свою чергу Ігор Мурашов з 16 лютого 2022 року був призначений в.о. генерального директора ЗАЕС, проте після свого викрадення і потім звільнення російськими окупантами в жовтні відмовився від посади.

Разом із Мурашовим у лютому в.о. головного інженера ЗАЕС був також призначений Юрій Черничук - заступник головного інженера з модернізації та управління ресурсом станції.

Мурашов з 1994 року пройшов на ЗАЕС шлях від електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматичних засобів вимірювання і оператора реакторного відділення до головного інженера, першого заступника генерального директора станції.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за проєктом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Теги: #кадри #заес

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