СБУ перевірила монастир у Мукачівській єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси"

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ(МП) на Закарпатті, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер зазначається, що понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа. "Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, серед виявленого - книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".

"Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану пам’ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У разі непокори залякували "бути відстороненим від усякого священства". Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Руси", - наголошують в українській спецслужбі.

У СБУ уточнюють, що всі знайдені матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

У повідомленні наголошується, що ці заходи безпеки відбувалися в межах чинного законодавства, у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.