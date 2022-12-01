Події

12:30 01.12.2022

Норвегія передала Україні п'ять військових санітарних автобусів

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Норвегія передала Україні п'ять військових санітарних автобусів

Норвегія передала Збройним силам України п'ять військових санітарних автобусів загальною вартістю 3 млн євро, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що допомога координувалася Євроатлантичним центром НАТО з координації реагування на катастрофи через фінансові домовленості з Норвегією.

"Центр визначив вимоги до санітарних автобусів і сприяв доставці цієї медичної допомоги до Міністерства оборони України. Цей дарунок є частиною безпрецедентної підтримки, яку союзники по НАТО надають Україні, котра продовжує відбивати російську агресію", - наголошується в повідомленні.

Теги: #україна #автобуси #норвегія

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