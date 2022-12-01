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12:10 01.12.2022

Заступнику держдуми РФ Бабакову загрожує довічне ув'язнення в Україні - експерт

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Заступнику держдуми РФ Бабакову загрожує довічне ув'язнення в Україні - експерт

Заступнику голову держдуми Росії Олександру Бабакову, якому за матеріалами СБУ оголошено підозру, загрожує довічне ув'язнення, заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, коментуючи дії спецслужби.

За його словами, Бабаков не лише голосував за "приєднання" українських областей до Росії або направлення військ "на допомогу республікам "Л/ДНР", а і шкодить енергетичній безпеці України.

"Його прізвище згадується серед інших росіян-олігархів, що володіють VS Energy. Це компанія, яка має 10% на енергоринку України, а фактично володіє шістьма обленерго. І це в той час, коли Росія бомбить наші енергетичні об'єкти, а українці сидять без світла!", - зазначив Черненко.

Він додав, що нещодавно СБУ проводила обшуки у VS Energy, а тепер оголосили підозру Бабакову.

"Доказів того, що Бабаков "заробив" собі на 110 статтю (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу - вагон. Тож за українськими законами йому загрожує довічне ув'язнення", - наголосив експерт.

Поки що енергокомпанію Бабакова треба забрати на користь держави, тому що це вже питання не економіки, а енергетичної безпеки. На переконання експерта, важливий сам факт того, що список санкцій і підозр російським чиновникам розширюється.

"Відбувається дерусифікація економіки. Тому що не можуть росіяни володіти часткою енергоринку, який самі ж руйнують своїми ракетами", - наголосив він.

Як повідомлялося, 30 листопада заступникові голову Державної Думи РФ Олександру Бабакову, який голосував за приєднання до РФ тимчасово окупованих територій України, було повідомлено про підозру за ч.3 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Раніше слідчі СБУ повідомили цьому чиновнику РФ про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності, зокрема у зв'язку зі схваленням 22 лютого 2022 року Держдумою рішення про використання збройних сил РФ на території Луганської та Донецької областей України.

Теги: #прогноз #бабаков #пожиттєве

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