Події

14:19 28.07.2023

ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

1 хв читати
ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про ще одну підозру заступнику голови Держдуми РФ, який виправдовував збройну агресію проти України.

"Співробітники ДБР повідомили про нову підозру російському олігарху, заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову", - ідеться в повідомленні бюро у п'ятницю.

У ДБР зазначають: "Бабаков в ефірі російських пропагандистських каналів на запитання російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей повідомив, що ці області є економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати та використовувати у власних економічних цілях".

Так, згідно з повідомленням, Бабаков виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України й тимчасову окупацію частин територій України.

Бабакову повідомлено про підозру за статтею про виправдання і визнання збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У ДБР нагадують, що раніше повідомили про підозру Бабакову за те, що він проголосував за низку федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ.

Теги: #підозра #дбр #бабаков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 27.07.2023
Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

18:12 26.07.2023
Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

10:32 26.07.2023
ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

09:47 25.07.2023
Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

11:37 24.07.2023
ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

21:46 22.07.2023
Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

10:24 20.07.2023
Працівниці "Укрзалізниці" повідомлено про підозру за поширення інформації про розташування військових ЗСУ

Працівниці "Укрзалізниці" повідомлено про підозру за поширення інформації про розташування військових ЗСУ

03:38 19.07.2023
Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

11:43 18.07.2023
ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

16:50 14.07.2023
Генпрокурор: До кінця року може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії

Генпрокурор: До кінця року може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Залужний: Ціна української державності - це кожен відвойований метр нашої землі

Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

Окупанти могли утримувати в катівнях тисячі мирних жителів Старобільська - начальник МВА

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

Голова Євроради та президент Європарламенту привітали Україну з Днем державності

Залужний: Ціна української державності - це кожен відвойований метр нашої землі

У Львові під час отримання хабара затримали керівника міського комунального підприємства - поліція

Природні пожежі в центральній частині Греції стихають, на островах ситуація, як і раніше, складна

Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося

В Україні засудили громадянина Ізраїлю до 10 років позбавлення волі за збут кокаїну - прокуратура

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

Проросійського блогера Шарія та ексначальника поліції Вінницької області заочно судитимуть за держзраду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА