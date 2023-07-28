ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про ще одну підозру заступнику голови Держдуми РФ, який виправдовував збройну агресію проти України.

"Співробітники ДБР повідомили про нову підозру російському олігарху, заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову", - ідеться в повідомленні бюро у п'ятницю.

У ДБР зазначають: "Бабаков в ефірі російських пропагандистських каналів на запитання російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей повідомив, що ці області є економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати та використовувати у власних економічних цілях".

Так, згідно з повідомленням, Бабаков виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України й тимчасову окупацію частин територій України.

Бабакову повідомлено про підозру за статтею про виправдання і визнання збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У ДБР нагадують, що раніше повідомили про підозру Бабакову за те, що він проголосував за низку федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ.