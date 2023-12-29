Суд дозволив спецрозслідування стосовно заступника голови Держдуми РФ - ДБР

Суд у Києві дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Печерський районний суд міста Києва дозволив слідчим ДБР у взаємодії з Офісом генерального прокурора проводити спеціальне досудове розслідування стосовно заступника голови державної думи російської федерації Олександра Бабакова", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні нагадується, що раніше ДБР повідомило про підозру Бабакову за виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України і тимчасової окупації частини територій України в програмах російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Також він голосував у держдумі за низку федеральних законів щодо включення Запорізької та Херсонської областей, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу рф", - наголошується в повідомленні.

Отже, як наголошують у ДБР, він виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частини території України, також депутат підтримав у голосуваннях усі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави.