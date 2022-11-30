ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступнику голови Державної думи РФ, який голосував за приєднання до РФ тимчасово окупованих територій України.

"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який проголосував за низку федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу Російської Федерації як новоутворених суб’єктів федеративної республіки", - йдеться в повідомленні Бюро в середу.

У повідомленні наголошується, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях усі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. "Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження та знищення об'єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні", - наголошують у ДБР.

Під час досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), Бабакову повідомлено про підозру.

"Також ДБР вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України, крім того, слідчі Бюро вивчають питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури на території України", - йдеться у повідомленні.