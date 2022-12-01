Окупанти будують лінію оборони в районі Сватового, щоб зупинити просування української армії, - Луганська ОВА

Російські окупанти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони в районі Сватового для того, щоб зупинити просування української армії на Сватівському та Лиманському напрямках, повідомляє пресслужба Луганської ОВА в четвер.

"Також вони продовжують переміщення туди особового складу, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що в Хрустальному окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків.

Крім того, також повідомляється про формування в так званій ЛНР добових планів на "мобілізацію", щоб "процес відбувався не так помітно для суспільства".

"Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, в Алчевську з Перевальськом – 30, у тому ж Хрустальному – 20", - наголошують в ОВА.