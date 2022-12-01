Події

09:51 01.12.2022

Окупанти будують лінію оборони в районі Сватового, щоб зупинити просування української армії, - Луганська ОВА

1 хв читати
Окупанти будують лінію оборони в районі Сватового, щоб зупинити просування української армії, - Луганська ОВА

Російські окупанти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони в районі Сватового для того, щоб зупинити просування української армії на Сватівському та Лиманському напрямках, повідомляє пресслужба Луганської ОВА в четвер.

"Також вони продовжують переміщення туди особового складу, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що в Хрустальному окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків.

Крім того, також повідомляється про формування в так званій ЛНР добових планів на "мобілізацію", щоб "процес відбувався не так помітно для суспільства".

"Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, в Алчевську з Перевальськом – 30, у тому ж Хрустальному – 20", - наголошують в ОВА.

Теги: #сватове #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 01.12.2022
В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

23:35 30.11.2022
На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

18:43 30.11.2022
Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

18:32 30.11.2022
Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації та планують достроковий випуск курсантів із військових внз – Генштаб ЗСУ

Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації та планують достроковий випуск курсантів із військових внз – Генштаб ЗСУ

09:22 29.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3300 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3300 воєнних злочинів

11:15 27.11.2022
Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

18:40 25.11.2022
Окупанти шукають родичів українських військових та силовиків, продовжують тиснути на працівників ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

Окупанти шукають родичів українських військових та силовиків, продовжують тиснути на працівників ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

18:35 25.11.2022
Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

18:46 24.11.2022
Окупанти посилили поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі - Генштаб ЗСУ

Окупанти посилили поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі - Генштаб ЗСУ

05:45 22.11.2022
Росіяни під час відступу вкрали з медзакладів Херсонщини 17 швидких

Росіяни під час відступу вкрали з медзакладів Херсонщини 17 швидких

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

За добу ЗСУ ліквідували 560 людей особового складу армії агресора - Генштаб

ЗС України за добу відбили ворожі атаки у районах 12 населених пунктів

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

ОСТАННЄ

У Київській області в четвер заплановане знищення вибухонебезпечних предметів

Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

СБУ затримала в Лимані колаборантку, яка пропонувала сухпайки від РФ на підтримку фейкового референдуму

Холдинг !Fest відкрив перший бар "П'яна вишня" в Гданську

Кулеба і Чавушоглу обговорили формулу миру України

Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували 560 людей особового складу армії агресора - Генштаб

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківщини - Синєгубов

У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА