Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації та планують достроковий випуск курсантів із військових внз – Генштаб ЗСУ

Достроковий випуск курсантів із вищих військових навчальних закладів РФ запланований з метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ у першому кварталі 2023 року, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, йдеться у зведенні.

У м.Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. "Водночас, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах з населеного пункту триває ретельна перевірка всіх охочих виїхати", - зазначають у Генштабі.

Окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, продовжує переміщення особового складу та військової техніки для комплектування втрат підрозділів.